La STM crée un circuit d’autobus express pour désengorger la ligne orange

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Dans le but de désengorger la ligne orange du métro, la Société de transport de Montréal (STM) mettra en place diverses mesures à compter de l’automne, dont l’implantation d’une ligne express d’autobus sur l’avenue Papineau. La voie réservée de la ligne 445 Express Papineau s’étendra entre la rue Beaubien jusqu’au boulevard René-Lévesque pour se rendre à la rue Peel au centre-ville. La STM améliorera aussi le service sur la ligne 427 et elle scindera la ligne 435 Express afin de créer les lignes 480 Express du Parc et 465 Express Côte-des-Neiges. Dans le métro, deux trains seront ajoutés à l’heure de pointe du matin et de l’après-midi.