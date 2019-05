Le BIG annule un contrat lié au réaménagement du chalet-restaurant du parc La Fontaine

Les salles de bain publiques du chalet-restaurant du parc La Fontaine se sont retrouvées au coeur d’une enquête du Bureau de l’inspecteur général (BIG). Après avoir constaté qu’une employée de la Ville de Montréal était en apparence de conflit d’intérêts, le BIG a résilié un contrat accordé à une firme de design intérieur.

L’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, a fait enquête après des dénonciations signalant qu’un contrat de design intérieur pour des travaux au chalet-restaurant de parc La Fontaine aurait été octroyé à une firme dont le président était le conjoint de l’employée municipale qui a piloté le dossier.

C’est un désaccord avec la firme d’architectes à l’égard du fini des salles de bains publiques et de la salle des patineurs à l’automne 2017 qui a amené une architecte paysagiste de la Ville de Montréal à faire intervenir des designers d’intérieur dans le dossier.

Cette employée, dont le nom n’est pas divulgué dans le rapport, a convenu avec son supérieur de solliciter l’expertise de designers d’intérieur afin de revoir le concept de l’aménagement des salles qu’elle jugeait inapproprié, révèle le rapport du BIG. « Elle argue que le matériau qu’on envisage d’utiliser, soit du stratifié solide, ne représente pas la qualité extérieure des bâtiments, qu’il n’est pas assez noble ou pérenne et qu’il représente une perte de valeur significative vis-à-vis des matériaux existants », relate le rapport du BIG. « Finalement, elle remet en question l’ajout de la couleur bleue au projet. »

L’architecte paysagiste a alors invité quatre firmes à déposer des soumissions, dont Desjardins Bherer, une entreprise détenue par son conjoint.

L’architecte paysagiste a divulgué au contrôleur général le lien qu’elle avait avec le dirigeant de Desjardins Bherer. Mais le BIG estime toutefois que, dans sa déclaration, l’employée s’est attribué un rôle secondaire alors que dans les faits, c’était elle qui pilotait le projet. Et elle ne s’est pas retirée du projet quand la firme de son conjoint a décroché le contrat. Elle était même présente à une réunion à laquelle son conjoint participait à la suite de l’octroi du contrat. Précisons que les trois autres firmes sollicitées n’ont pas déposé de soumission.

« L’éthique n’est pas l’affaire d’une divulgation d’un jour dans un formulaire administratif. C’est une obligation continue qui doit être vécue et véhiculée au quotidien. Le conflit d’intérêts — et l’apparence de conflit d’intérêts — entre l’architecte paysagiste et Desjardins Bherer était bien loin de prendre fin lors de l’octroi du contrat », écrit l’inspectrice générale. « Une telle prise à la légère du Code de conduite est tout simplement inacceptable. »

Lors de l’enquête, le président de Desjardins Bherer a pour sa part admis avoir omis de déclarer le lien personnel qui l’unissait à l’architecte paysagiste de la Ville. Il a aussi reconnu que sa conjointe lui avait divulgué le contenu d’un addenda avant que celui-ci soit public.

Des sanctions et un contrat résilié

Constatant plusieurs manquements, l’inspectrice générale a décidé de résilier le contrat et recommande que la firme Desjardins Bherer soit inscrite au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour un an.

Le contrat à la firme de design intérieur était de faible valeur, soit moins de 25 000 $, mais cela ne signifie pas que les standards en matière d’éthique devaient être moins élevés, insiste l’inspectrice générale. « Les employés se doivent d’appliquer les mêmes principes d’une gestion contractuelle saine, transparente et éthique. Peu importe la valeur du contrat en question. Ils ont la responsabilité de préserver le lien de confiance entre la Ville et ses citoyens », estime Me Bishop.

Le recours à une firme de design intérieur pour les salles de bain a non seulement entraîné des délais supplémentaires dans la réalisation du projet, mais il a également mené à une augmentation de ses coûts. Selon un sommaire décisionnel remis aux élus municipaux et cité par le BIG, l’intégration d’un designer d’intérieur aurait coûté 340 000 $.

Rappelons qu’en janvier dernier, l’administration Plante avait dû autoriser une dépense additionnelle de 570 000 $ pour le chantier de la réfection du chalet du parc La Fontaine, dont le coût total atteignait désormais 4,5 millions.