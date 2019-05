Le traitement des frênes contre l’agrile sera désormais gratuit à Montréal

Montréal poursuit sa lutte contre l’agrile du frêne. Le responsable des grands parcs au comité exécutif, Luc Ferrandez, a annoncé jeudi que le traitement des frênes contre l’agrile sera désormais gratuit pour les arbres situés sur des terrains privés. L’élu assure que cette opération se fera au même coût pour la Ville que l’ancien programme de subventions.

Depuis 2012, année au cours de laquelle l’agrile a été découvert dans le secteur d’Hochelaga-Maisonneuve, Montréal a dépensé quelque 50 millions de dollars dans la gestion de la forêt urbaine. Elle dépensera 16,8 millions à cette fin en 2019.

L’an dernier, la Ville a abattu 8345 frênes publics et planté 18 927 arbres d’autres espèces. Elle a par ailleurs traité 26 830 frênes publics et 3864 frênes situés sur des propriétés privées.

Après avoir mis en place un programme de subventions pour le traitement de frênes privés — une opération qui doit être faite tous les deux ans —, la Ville a réalisé qu’offrir ce traitement gratuitement lui reviendrait au même coût. L’administration estime que les frais de gestion seront ainsi réduits de moitié grâce à la simplification des procédures du programme.

Le programme pourrait coûter 700 000 $ en 2019, et jusqu’à 10 000 arbres pourraient ainsi être traités, a indiqué la Ville. « Ça ne coûtera pas plus cher et ça va permettre de maintenir les arbres privés », a fait valoir Luc Ferrandez.

Les propriétaires devront toutefois remplir un formulaire en ligne avant le 31 juillet pour bénéficier de ce service.

Selon la Ville, les nombreux abattages de frênes qui ont dû être effectués au fil des ans n’auraient pas affecté l’indice de canopée, qui se serait maintenu à 19,5 % entre 2007 et 2015. L’objectif de la Ville demeure toutefois d’atteindre un taux de 25 % d’ici 2025.

