Moins de voitures à Montréal: le début de quelque chose?

Alors que le parc automobile a franchi le cap des 6,6 millions de véhicules au Québec en 2018, le nombre de voitures immatriculées sur le territoire de la ville de Montréal a connu une baisse, a appris Le Devoir. La diminution est peut-être légère, mais elle contraste avec les augmentations constantes observées depuis 2011.

Les récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) indiquent qu’entre 2017 et 2018, le nombre de véhicules au Québec a augmenté de 0,9 %, passant de 6,55 millions à 6,61 millions. Les 17 régions du Québec enregistrent aussi des hausses allant de 0,2 % (agglomération de Montréal) à 1,5 % (Laurentides), à l’exception du Nord-du-Québec qui affiche une baisse de 0,3 %.

Les données font également état de hausses dans plusieurs villes comme Québec (0,8 %), Gatineau (0,6 %), Sherbrooke (1,6 %) et Trois-Rivières (1,1 %).

À ce chapitre, la Ville de Montréal se démarque, car le nombre de véhicules immatriculés y a légèrement fléchi.

En 2017, la ville comptait 798 566 véhicules alors qu’en 2018, ce nombre a baissé à 797 806 véhicules, ce qui équivaut à une diminution de 0,1 %. Il s’agit d’un maigre écart de 760 véhicules, mais ce résultat tranche avec les années précédentes puisqu’en moyenne, on observait une hausse d’environ 10 000 voitures par année depuis 2011.

Les Montréalais seraient-ils en train de tourner le dos aux voitures ? « Une diminution comme celle-là, c’est peut-être le début de quelque chose », suggère Annie Gauthier, porte-parole de CAA Québec. « Mais il va falloir attendre quelques années pour voir si ce sera une tendance lourde ou pas. »

Pour l’instant, quelques hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette baisse inhabituelle. De l’avis de Mme Gauthier, l’engouement pour le vélo et l’attrait pour les transports en commun pourraient avoir contribué à ce phénomène. « Il n’y a jamais autant de vélos à Montréal. Et on peut facilement observer que l’utilisation des transports en commun et du transport actif a pris une plus grande place », dit-elle.

D’ailleurs, la Société de transport de Montréal (STM) a enregistré en 2018 un achalandage record de plus de 450 millions de déplacements, soit une hausse de près de 5 % par rapport à l’année précédente.

Les jeunes

Mais il y a autre chose, croit Annie Gauthier. Pour les jeunes, posséder une voiture ne suscite pas autant d’attrait que pour les générations précédentes.

« Ce n’est pas rare de voir des jeunes professionnels et des petites familles se contenter d’utiliser les services d’autopartage, le transport en commun ou le vélo. Il y a nettement une tendance qui se dessine, du moins à Montréal, et il y a fort à parier qu’elle pourrait trouver écho dans d’autres grandes villes qui offrent des infrastructures de transport alternatives intéressantes », dit-elle.

La baisse du nombre de voitures à Montréal n’étonne pas vraiment Christian Savard, directeur général de Vivre en ville. Selon lui, des signes avant-coureurs liés au vélo et au transport collectif laissaient présager de telles statistiques.

Ce qui est particulier, c’est que Montréal se porte bien du point de vue économique, fait-il remarquer : « On pourrait croire qu’en raison de cette croissance économique, les gens font plus d’argent et s’achètent davantage d’autos, mais ça ne se confirme pas dans les chiffres ».

Comme Annie Gauthier, il note que les jeunes sont moins dépendants d’une auto. « Avant, dès qu’on avait un emploi, on s’achetait un char », signale-t-il. Mais selon lui, les préoccupations environnementales et les tracas que représente la possession d’une voiture ont pu influencer le décision d’avoir une voiture ou non.

Tant Christian Savard qu’Annie Gauthier ne croient pas que le prix de l’essence ait eu un impact majeur l’an dernier. « Quand on constate la quantité de VUS [véhicules utilitaires sport] qui sont encore vendus, je ne pense pas que le prix de l’essence soit un élément qui décourage encore », soutient Annie Gauthier.

Et la congestion qui fait rager les automobilistes ? « Ceux qui souffrent beaucoup de la congestion, ce sont davantage les gens qui viennent des couronnes vers l’île de Montréal », estime Christian Savard. « Il y a moins de congestion sur le boulevard René-Lévesque que sur l’autoroute 640. »

Au cabinet de Valérie Plante, on demeure prudent à l’égard des données sur le parc automobile. « C’est un pas dans la bonne direction, mais il faut voir quelle sera la tendance. Rappelons-nous que l’an dernier les chiffres nous donnaient un autre portrait », a signalé Geneviève Jutras, attachée de presse de la mairesse.

En 2017, l’île de Montréal avait enregistré son plus haut taux de croissance depuis 2005.

Dans ce contexte, l’administration Plante estime qu’il faut continuer à viser une meilleure offre de transport en commun et de meilleurs aménagements de transport actif.

Au Québec

À l’échelle du Québec, le parc automobile a connu l’an dernier une progression moins importante que lors des deux années précédentes, soit 56 000 voitures de plus (hausse de 0,9 %), contre des écarts de 106 000 et 136 000 voitures pour 2016 et 2017.

C’est donc dire que la hausse de 0,9 % est en deçà de l’augmentation de la population québécoise, qui a été de 1,1 % l’an dernier. « J’ai souvent dit en boutade que la voiture se reproduisait deux fois plus vite que les Québécois », relate Christian Savard. « Mais là, les autos se sont multipliées moins vite que la population. C’est assez intéressant. C’est peut-être un changement de paradigme. »