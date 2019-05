Bruit au parc Jean-Drapeau: entente entre Montréal et Saint-Lambert

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

La Ville de Montréal annonce qu’une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lambert, sur la rive sud, à propos du bruit qui émane des événements tenus en été au parc Jean-Drapeau. À l’exception de certains événements autorisés sans limitation, le niveau de pression maximal autorisé sera désormais de 75 dBA. Pour les événements dont les contrats ont déjà été signés, le plafond s’établira à 80 dBA. De plus, une limite de bruit en basses fréquences devra être respectée en tout temps. De plus, la Société du parc Jean-Drapeau poursuivra l’amélioration de son système de gestion de plaintes et documentera les événements. Les citoyens pourront en apprendre davantage lors d’une séance d’information, le 27 juin, au centre multifonctionnel de Saint-Lambert.