L’OCPM recommande le maintien de la circulation automobile sur le mont Royal

Estimant peu concluant le projet-pilote mené par la Ville de Montréal sur la voie Camillien-Houde l’an dernier, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) recommande le maintien de la circulation automobile sur le mont Royal. Il propose cependant de transformer la voie routière en « chemin de plaisance ».

Entre le 2 juin et le 31 octobre 2018, la circulation de transit avait été interdite sur le mont Royal et il n’était plus possible pour les automobilistes de traverser la montagne.

Selon l’OCPM, les résultats du projet-pilote ont été décevants. La circulation de transit a certes diminué, mais le transport collectif et actif n’a pas connu la croissance attendue, note l’organisme qui a mené une série de consultations l’an dernier. « La cohabitation entre piétons, cyclistes et automobiliste circulant tous sur le même axe a continué d’être conflictuelle, d’autant que certains aménagements ou restrictions de parcours ont eu pour effet de l’exacerber. Les expériences récréatives ou paysagères, même si bien reçues, ont fait l’objet de critiques », indique l’Office dans son rapport de consultation publié jeudi.

L’OCPM recommande donc à la Ville de maintenir la circulation automobile sur le mont Royal, mais de faire de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance un « chemin de plaisance » qui s’intégrerait mieux à la vocation du parc du Mont-Royal. Il propose ainsi que la voie soit rétrécie et que les abords du chemin soient verdis avec la plantation d’arbres. Une passerelle piétonne devrait être construite au-dessus de la voie Camillien-Houde afin de compléter le chemin de ceinture et favoriser la cohabitation des usagers, précise-t-on.

L’accès au belvédère Camillien-Houde devrait aussi être modifié afin que les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, puissent y entrer et en sortir de façon sécuritaire. Le nombre de places de stationnement devrait aussi y être réduit pour faire place à davantage de verdure, ajoute l’Office. De même, le nombre de places de stationnement à la maison Smith devrait être considérablement réduit, propose-t-on.

La voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance devraient par ailleurs être soustraits du réseau routier montréalais pour désormais faire partie du parc du Mont-Royal. L’OCPM suggère que des portails soient installés aux entrées pour marquer de façon plus claire l’entrée dans un parc.

L’Office suggère la mise sur pied d’une instance administrative pour piloter le chantier pour la création du chemin de plaisance.

D’autres détails suivront.