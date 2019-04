Consultation sur le racisme et la discrimination systémiques à Montréal

L’Office de consultation publique de Montréal débutera en mai une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques. Cette consultation est le résultat d’une démarche citoyenne en vertu du droit d’initiative prévu dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Une première séance d’information générale se tiendra le 15 mai à 19 h au Plaza Centre-Ville à Montréal, séance qui sera diffusée en direct sur Facebook, Twitter et le site Web de l’Office. Suivront trois séances thématiques les 21, 28 et 29 mai, respectivement sur les thèmes de la culture, de l’emploi et du profilage racial et social. À l’automne, des séances d’informations itinérantes se tiendront également.