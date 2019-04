Sidney Ribaux pilotera la transition écologique de Montréal

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Après 25 ans chez Équiterre, l’environnementaliste Sidney Ribaux deviendra directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) de la Ville de Montréal, a annoncé la mairesse Valérie Plante jeudi. Cofondateur d’Équiterre, Sidney Ribaux était directeur général de l’organisme depuis 1998. À la tête du BTER, il aura pour mandat de proposer et d’appliquer des mesures concrètes pour permettre à la Ville de faire face aux enjeux climatiques et de concrétiser son virage écologique. Il entrera officiellement en poste le 13 mai prochain. Son salaire sera de 163 000 $, a confirmé la Ville. L’automne dernier, un autre cofondateur d’Équiterre, Steven Guilbeault, avait lui aussi quitté l’organisme.