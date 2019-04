Montréal « part en guerre » contre les contenants plastiques à usage unique

Emboîtant le pas à la Ville de Vancouver, Montréal entend adopter une réglementation qui réduira l’usage des contenants de plastique à usage unique sur son territoire à compter du printemps 2020.

Les contenants en polystyrène utilisés pour les légumes, le poisson et la viande ainsi que les tasses, pailles et ustensiles jetables en plastique pourraient donc disparaître du paysage montréalais l’an prochain.

« Montréal part en guerre contre les contenants à usage unique et le suremballage », a résumé mercredi la conseillère Laurence Lavigne Lalonde, responsable du dossier de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif. « On agit maintenant parce qu’on ne peut plus attendre. Les conséquences de la crise climatique se font déjà sentir. »

L’élue estime qu’il existe déjà des solutions pour remplacer le plastique dont l’impact environnemental est important. Des matières 100 % compostables pourraient être utilisées pour les contenants que l’on retrouve dans les épiceries et les restaurants qui offrent des commandes à emporter, a-t-elle expliqué.

La mairesse Valérie Plante juge que le délai d’un an que la Ville s’accorde pour élaborer son règlement lui permettra de déterminer jusqu’où il sera possible d’aller dans l’interdiction de certains contenants. « Beaucoup de commerçants ont envie de faire ce virage et on veut les accompagner », a dit la mairesse. « On va travailler avec eux pour que, quand le règlement va être en application, il va tenir la route. »

Pour l’instant, les bouteilles d’eau ne sont pas dans la mire de la Ville.

L’administration Plante confiera à son Service de l’environnement le soin de préparer un règlement d’ici l’automne. La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs mènera ensuite des consultations publiques. L’administration souhaite que le nouveau règlement entre en vigueur au printemps 2020.

D’autres détails suivront.