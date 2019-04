Des logements étudiants construits en 2020

Ottawa versera 3 millions pour la construction d’un immeuble de 90 logements abordables destinés aux étudiants sur la rue Papineau, devant le parc La Fontaine à Montréal. La Note des Bois, un projet de 18 millions piloté par l’entreprise d’économie sociale l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) et réalisé avec l’Association étudiante de premier cycle de l’Université Concordia, offrira des logements pour 144 étudiants à compter de l’été 2020. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a participé, mercredi, au coup d’envoi du chantier en compagnie de la mairesse Valérie Plante. L’UTILE prévoit de construire un second immeuble dans Rosemont au cours des prochaines années.