Valérie Plante dénonce la désinformation dans le débat

Valérie Plante a dénoncé vendredi les fausses informations relayées cette semaine sur les réseaux sociaux, qui alléguaient qu’elle avait participé à une manifestation contre le projet de loi sur la laïcité dimanche dernier.

« Je tiens à dénoncer ces tactiques qui n’ont pour but que de me discréditer et surtout d’envenimer le débat », a-t-elle indiqué alors qu’elle participait à une conférence de presse à l’hôtel de ville.

« C’est non seulement grave et très dérangeant, mais je vous dirais que ça me fait peur pour la suite. Qu’allons-nous inventer maintenant ? Où nous mènera ce débat ? »

« Nous avons comme société de nombreuses questions à nous poser », a-t-elle souligné avant d’inviter les citoyens à être vigilants au sujet des nouvelles relayées sur les réseaux sociaux.

Rappelons que la mairesse se trouvait en Amérique du Sud lorsque s’est tenue à Montréal dimanche dernier la manifestation contre le projet de loi sur la laïcité organisée par Adil Charkaoui.

Les propos du maire de Hampstead

Valérie Plante a réitéré ses critiques à l’égard du maire de Hampstead qui, la semaine dernière, associait le projet de loi 21 à une tentative de « nettoyage ethnique » sans armes, mais avec une loi, disait-il.

La mairesse, qui s’était fait reprocher son mutisme pendant près d’une semaine à ce sujet, a invoqué sa mission en Amérique du Sud pour expliquer son silence. « J’ai pour principe de ne pas utiliser les médias sociaux comme paravent pour me cacher », a-t-elle expliqué en précisant qu’un élu devait se rendre disponible aux médias « dans un délai raisonnable ».

« Je suis tout aussi indignée aujourd’hui que le jour où j’ai lu les propos de M. Steinberg », a-t-elle dit en réclamant de nouveau des excuses de sa part.



William Steinberg refuse toujours de s'excuser, mais il a décidé d'annuler séance extraordinaire du conseil municipal d'Hampstead qui devait se tenir lundi soir pour entériner une résolution contre le projet de loi sur la laïcité. « À la suite de la tempête médiatique qui entoure les propos du maire Steinberg sur le projet de loi 21 et puisque le conseil municipal veut que tous les arguments contre ce projet de loi soient entendus et débattus sans distractions inutiles, le maire Steinberg a décidé d'annuler la séance extraordinaire du conseil du 15 avril », a précisé la Ville par communiqué.



Une résolution contre le projet de loi sera soumise aux élus à une date ultérieure « dans une atmosphère plus sereine », ajoute-t-on.

D’autres détails suivront.