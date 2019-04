La Ville de Montréal aura son escouade des chantiers

Montréal déploiera sa nouvelle escouade des chantiers le mois prochain alors que s’amorce la saison des travaux.

Promise en campagne électorale, cette escouade sera composée de six personnes et effectuera des visites-surprises sur les chantiers. Afin de s’assurer que les exigences techniques de la Ville sont respectées, cette équipe pourra par exemple effectuer du carottage d’une nouvelle chaussée et faire analyser les matériaux au laboratoire de la Ville. « Le but n’est pas de surveiller les surveillants, mais de faire des audits », a expliqué le responsable de l’eau et des infrastructures du réseau routier au comité exécutif, Sylvain Ouellet.

Montréal augmentera cette année les investissements en voirie et dans le réseau de l’eau qui atteindra 766 millions de dollars, soit 306 millions pour les routes et 388 millions pour les égouts et aqueducs.

Parmi les grands chantiers figurent ceux de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues de Bleury et le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Paul, la Plaza Saint-Hubert, la rue Jarry, la rue Saint-Grégoire, entre les rues Papineau et Saint-Denis, et la rue Papineau, entre les rues Gauthier et Marie-Anne.

Compte tenu de l’ampleur des investissements et des inconvénients que ces chantiers représentent, Sylvain Ouellet soutient qu’un chantier sur deux a dû être reporté.

Une charte

Montréal souhaite également mettre en place une « charte des chantiers » qui obligerait les entrepreneurs et les équipes de la Ville à mettre en place des mesures de mitigation pour limiter les nuisances aux riverains. Elle forcerait les entrepreneurs et les employés de la Ville à prioriser l’accessibilité et la sécurité autour des chantiers et à assurer une communication avec les résidents et les commerçants en plus d’utiliser des méthodes et matériaux « respectueux de l’environnement ».

La Ville compte consulter ses partenaires avant d’élaborer sa charte. « On aimerait qu’elle soit en vigueur dès l’année prochaine », a dit M. Ouellet.