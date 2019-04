Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal a condamné, mardi, les propos du maire d’Hampstead qui a comparé le projet de loi sur la laïcité à une tentative de « nettoyage ethnique ». Lionel Perez a réclamé des excuses « sans équivoque » de William Steinberg.

« Ces propos sont totalement inacceptables et odieux dans une société démocratique comme la nôtre. Comme élu, il a l’obligation de peser ses mots et d’utiliser des propos modérés », a commenté le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez. « Lorsqu’on parle de “nettoyage ethnique”, on évoque vraiment des meurtres, des tueries, qu’on parle du Rwanda, de Bosnie-Herzégovine ou d’autres génocides. »

Vendredi dernier, lors d’une conférence de presse aux côtés d’autres élus de l’ouest de l’île, William Steinberg avait qualifié de « raciste » le projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault. « C’est une tentative pour faire partir ceux qui pratiquent une religion minoritaire, pour ne laisser que les non-croyants et les chrétiens au Québec. C’est un nettoyage ethnique, pas avec un fusil, mais avec une loi », avait-il expliqué. Ses commentaires avaient été dénoncés quelques heures plus tard par le ministre Simon Jolin-Barrette.

Lionel Perez croit que William Steinberg a fait preuve d’un « manque de jugement grave » qui pourrait, non seulement nuire à la cause des opposants au projet de loi, mais aussi mener à un « dérapage ». « Je suis contre [le projet de] loi, mais je ne vais jamais utiliser des propos aussi incendiaires que ceux utilisés par M. Steinberg. […] Il doit s’excuser sans équivoque. »

Lionel Perez avait été invité à participer au « rallye pour la liberté religieuse » qui aura lieu dimanche prochain à Côte-Saint-Luc, mais il n’entend pas y prendre part si M. Steinberg fait encore partie des organisateurs : « Si jamais il refuse de s’excuser de façon non équivoque, je pense qu’il doit réfléchir à son avenir ».