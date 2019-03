Valérie Plante remanie son comité exécutif

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

La mairesse de Montréal, Valérie Plante , a procédé vendredi à un remaniement au sein de son comité exécutif. Caroline Bourgeois et Émilie Thuillier feront leur entrée alors que Christine Gosselin en sera désormais exclue. Mme Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, prendra la responsabilité de la démocratie, la transparence, les communications, l’expérience citoyenne et le patrimoine. De son côté, la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Bourgeois, devient conseillère associée au développement économique et responsable de l’est de Montréal. Laurence Lavigne Lalonde s’occupera désormais des dossiers de transition écologique et résilience, Espace pour la vie et agriculture urbaine. Quant à Rosannie Filato, elle prendra en charge le délicat dossier de la sécurité publique que détenait Nathalie Goulet. Le comité exécutif compte désormais onze femmes, dont Valérie Plante, et dix hommes.