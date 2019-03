L’escouade Mobilité étend son territoire

Montréal déploiera son escouade mobilité dans trois arrondissements supplémentaires, soit Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, au cours des prochains mois. L’administration Plante estime que cette équipe d’inspecteurs, qui a fait 4787 interventions depuis sa création en juin 2018, a pu régler des situations problématiques de stationnement non conforme ou de non-respect des zones de livraison par des camionneurs et automobilistes dans les arrondissements centraux de la ville. Cinq inspecteurs s’ajouteront à l’équipe, qui en compte déjà six. Ils auront davantage de pouvoir et pourront dresser des constats d’infraction, a fait savoir le vice-président du comité exécutif, Sylvain Ouellet.