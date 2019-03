Montréal hausse les amendes de stationnement

Photo: iStock

La Ville de Montréal compte augmenter les amendes liées au stationnement sur les voies réservées. Le comité exécutif a entériné, mercredi, une hausse de 129 $ pour ces infractions, ce qui fera passer le montant des amendes de 150 $ à 302 $. La mairesse Valérie Plante a souligné que la Ville souhaitait, avec ces mesures, favoriser un changement de comportement chez les automobilistes. « Les voies réservées d’autobus sont là pour augmenter la fluidité et assurer une plus grande sécurité. On pense qu’il faut envoyer un message très clair », a-t-elle expliqué. Quant aux infractions générales de stationnement, elles passeront de 62 $ à 78 $. Ces hausses pourraient permettre à la Ville de toucher 11 millions de plus.