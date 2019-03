Montréal retirera définitivement les crucifix de l’hôtel de ville

Montréal profitera des travaux à l’hôtel de ville pour retirer de façon définitive le crucifix qui orne un des murs de la salle du conseil municipal depuis des décennies. Le même sort attend celui de la salle Peter-McGill, où se tiennent chaque semaine les réunions du comité exécutif.

« On est conscients que c’est un symbole qui est très important pour l’histoire de Montréal. L’objectif n’est pas de faire du déni de notre histoire, mais plutôt de trouver une façon de mettre en valeur cet élément », a expliqué la conseillère Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la démocratie et de la gouvernance au sein de l’administration Plante, lors de la réunion du comité exécutif mercredi matin.

Elle a rappelé que le crucifix avait été installé dans la salle du conseil en 1937 à la demande d’un conseiller « afin que les élus se souviennent du serment qu’ils avaient prêté devant Dieu en entrant en poste ».



« Le contexte a changé. On vit maintenant dans une société qui a énormément évolué et qui est représentée par des institutions démocratiques, qui se doivent d’être laïques, neutres et ouvertes à l’ensemble des citoyens », a indiqué l’élue.

Mme Lavigne Lalonde a précisé que les deux crucifix, ainsi que d’autres éléments patrimoniaux provenant des collections de la Ville de Montréal – dont des cadeaux protocolaires –, seraient exposés dans un espace muséal qui sera aménagé dans l’hôtel de ville une fois qu’il aura été rénové.

Rappelons que des travaux majeurs sont prévus à l’hôtel de ville de Montréal afin de mettre l’édifice patrimonial aux normes. Les travaux doivent durer trois ans. À compter du mois d’avril, les occupants de l’hôtel de ville déménageront dans l’édifice Lucien-Saulnier.

Au cours des dernières décennies, plusieurs tentatives ont été faites pour retirer le crucifix de la salle du conseil. Lorsque l’administration de Jean Doré avait aboli la prière en 1987, il avait alors été convenu de profiter de travaux de rénovation pour retirer le crucifix. Or, les travaux en question n’auraient jamais eu lieu. Le crucifix est donc demeuré en place. Puis, en 2002, le conseiller Marvin Rotrand avait réclamé en vain un débat sur le retrait du crucifix.

«Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est de clore ce chapitre de notre histoire», a conclu la conseillère Lavigne Lalonde.

De son côté, la mairesse Plante s’est dite rassurée de savoir qu’un espace muséal dédié serait aménagé dans trois ans à l’hôtel de ville afin d’exposer divers éléments patrimoniaux, dont les crucifix qui s’y trouvent.



Le ministre québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, estime que la décision prise par Montréal ne constitue pas un précédent pour l'Assemblée nationale. «Montréal prend ses propres décisions. Nous, on prendra nos propres décisions», a-t-il indiqué mercredi.

En octobre dernier, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait affirmé son intention de garder le crucifix dans l’enceinte du Salon bleu.

Avec Dave Noël





