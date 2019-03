Le Ville de Montréal invitée à hausser le nombre de brigadiers scolaires

Montréal devrait revoir à la hausse le budget accordé à l’embauche de brigadiers scolaires afin de mieux répondre aux besoins grandissants des écoles du territoire, recommande la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal. Celle-ci suggère aussi que des brigadiers puissent être en poste lors des journées pédagogiques.

La commission présidée par le conseiller Alex Norris a adopté mardi matin, à la majorité, une série de recommandations sur les brigadiers scolaires dont le nombre n’a pas augmenté depuis 20 ans à Montréal malgré la hausse de fréquentation des écoles.

Les élus recommandent notamment que le budget destiné à ce service soit « revu » afin de mieux refléter les besoins des établissements scolaires. « J’ai confiance qu’avec cette recommandation, il y aura une augmentation du budget dédié aux brigadiers scolaires », a commenté Alex Norris.

Les élus ont aussi fait écho aussi à la demande de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) qui, en février dernier, avait recommandé que le service de brigadiers scolaires soit maintenu lors des journées pédagogiques. Malgré le congé accordé aux élèves, ceux-ci sont nombreux à se rendre à l’école pour participer à des activités du service de garde, avait fait valoir la CSDM.

La commission recommande aussi de remédier à une autre lacune soulevée par la CSDM. Celle-ci avait signalé que l’horaire des brigadiers ne concordait pas toujours avec celui des écoles desservies.

Les élus pressent le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui gère le service de brigadiers scolaires, d’affiner et de moderniser les critères d’analyse de risque aux intersections, en travaillant de façon plus étroite avec les experts en santé publique et en portant une attente particulière à la complexité des interactions entre piétons, cyclistes, automobilistes et camionneurs aux intersections concernées.

Ambiguïté ?

Une majorité de membres ont appuyé les recommandations. Le conseiller de l’opposition Abdelhaq Sari a cependant déposé un rapport minoritaire, jugeant que la recommandation demandant une révision du budget dédié aux brigadiers n’était pas assez claire et ne correspondait pas à la demande formulée par l’opposition dans une motion déposée en août 2018. Celle-ci évoquait un accroissement sans équivoque de ce budget, a souligné M. Sari.

M. Sari estime que la clarté aurait dû être privilégiée d’autant que le SPVM a affirmé en février dernier que la hausse de fréquentation scolaire n’était pas nécessairement proportionnelle au nombre de brigadiers scolaires. « Cette citation m’a inquiété », a-t-il dit. « Je ne peux pas laisser le SPVM roi et maître pour augmenter ou pas le nombre de brigadiers. »

Le conseiller d’Ensemble Montréal a soutenu que dans plusieurs dossiers comme ceux des pistolets à impulsion électrique et des caméras portatives, l’administration Plante semblait craindre de déplaire au SPVM.

Cette prise de position a donné lieu à un échange acerbe entre le conseiller Sari et Alex Norris. Le président de la commission a reproché à M. Sari d’avoir changé d’opinion au fil des discussions et de faire preuve de partisanerie mal placée. « Ça vous permet d’augmenter votre profil médiatique, peut-être ? » Abdelhaq Sari a rétorqué ne pas « être une personne à Kodak ».