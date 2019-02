STM: le Tribunal ordonne aux employés d’entretien de mettre fin aux moyens de pression

Le ralentissement de travail des employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM), qui a entraîné une réduction du nombre d’autobus en service au cours des dernières semaines, est illégal, a statué le Tribunal administratif du travail (TAT) dans une décision rendue mardi après-midi.

La STM s’était adressée au TAT parce qu'elle estimait que les moyens de pression des employés d’entretien faisaient en sorte qu’un nombre anormalement élevé d’autobus devaient rester dans les garages. Ainsi, a fait valoir la STM devant le juge administratif, le 11 février 2019, près de 30 % des autobus étaient immobilisés, un taux largement supérieur aux années antérieures.

La STM a d’ailleurs signalé que, pendant la dernière semaine de janvier, le nombre de clients ayant subi les impacts du manque d’autobus a atteint 164 935, contre 12 727 à la même date en 2018. Globalement, en 2018, dix fois plus de clients ont été incommodés par les interruptions de service qu’en 2017.

Devant le Tribunal, la société de transport a ainsi soutenu que ces données statistiques démontraient que les employés avaient agi de façon concertée.

Le syndicat a réfuté ces allégations, mettant plutôt en cause la météo capricieuse qui a entraîné davantage de bris, les mauvaises décisions de gestion et les problèmes rencontrés avec les nouveaux autobus que la STM a achetés.

Le Tribunal conclut toutefois que les statistiques présentées par la STM démontrent une « tendance lourde » et qu’il y a une « action concertée qui cause préjudice ou est susceptible de causer préjudice au service auquel la population a droit ». Il a donc déclaré illégal le ralentissement de travail et a ordonné au syndicat de cesser ses moyens de pression.