Des logements sociaux réclamés à la CAQ dans la grande région de Montréal

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, était de passage à Montréal jeudi afin de rencontrer des élus de la région métropolitaine, dont la mairesse Valérie Plante et ses homologues de Laval et de Longueuil. La fiscalité, les transports et l’habitation figuraient au menu des discussions. Valérie Plante a récemment demandé au ministre des Finances, Eric Girard, qu’un montant supplémentaire de 110 millions soit consacré à la réalisation des logements sociaux promis avant 2017 par Québec. La ministre Laforest a assuré que la Coalition avenir Québec allait « livrer ce qui n’a pas été livré ». Elle a cependant dit attendre les réponses du gouvernement fédéral, qui devra aussi pousser à la roue.