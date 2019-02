Une nouvelle synagogue sur l'avenue Bernard, à Outremont?

Malgré le règlement adopté en 2016 interdisant les nouveaux lieux de culte sur l’avenue Bernard, l’arrondissement d’Outremont entend accorder un permis pour l’aménagement d’une synagogue sur cette artère. Le maire Philipe Tomlinson a justifié la décision de son administration en faisant valoir que l’arrondissement risquait de perdre une bataille judiciaire contre le propriétaire de l’immeuble.

Les élus doivent se prononcer, lundi soir, sur une entente intervenue entre Place Bernard, une société dirigée Michael Rosenberg, et l’arrondissement d’Outremont. En vertu de cette entente, l’arrondissement s’engage à délivrer un permis de construction à Place Bernard, propriétaire de l’immeuble situé au 1250-1270, avenue Bernard.

Pourtant, en novembre 2016, une majorité de citoyens avaient voté par référendum en faveur d’un règlement de zonage interdisant les nouveaux lieux de culte sur l’avenue Bernard. Dans la salle du conseil d’arrondissement lundi soir, des citoyens ont bruyamment réagi quand le maire Philipe Tomlinson a expliqué les raisons qui ont mené à cette entente.

Lorsque le référendum a été tenu à l’automne 2016, le propriétaire détenait déjà un certificat d’occupation pour l’implantation d’un bain rituel juif, « Mikvé », dans le bâtiment situé à l’angle des avenues Bernard et Champagneur, a rappelé M. Tomlinson. Le soir du 4 avril 2016 l’arrondissement a présenté un avis de motion afin de modifier le règlement de zonage et interdire les nouveaux lieux de culte sur les artères commerciales. Or quelques heures auparavant, Place Bernard a déposé une demande de permis pour agrandir le lieu de culte et aménager une synagogue sur deux étages. Le référendum est survenu plusieurs moins plus tard,

« Ceci veut dire que le règlement approuvé par référendum n’a pas d’effet sur ce dossier », a indiqué M. Tomlinson dont les paroles ont été accueillies avec mécontentement par des citoyens venus assister à l’assemblée.

« Une reddition »

Dans un premier temps, la Ville avait refusé d’accorder un permis pour la synagogue. Place Bernard s’est alors adressée aux tribunaux pour obliger l’arrondissement à lui délivrer ce permis. La société réclamait aussi le remboursement un montant de 180 000 $ pour les pertes locatives qu’elle estimait avoir encourues, ainsi que 50 000 $ en dommages exemplaires.

« Nous souhaitons approuver cette entente pour éviter les risques et aléas que comporte la tenue d’un procès prévu du 19 au 21 février », a précisé M. Tomlinson qui évalue à plus de 300 000 $ le dédommagement que la Ville aurait dû verser en cas de défaite devant les tribunaux.

Le Service des affaires juridiques de la Ville a donc conclu une entente avec Place Bernard. Le permis de construction de la synagogue sera donc autorisé, mais trois locaux en façade sur l’avenue Bernard seront réservés à des commerces.

« C’est une reddition », juge Jean-Marc Corbeil, conseiller d’Ensemble Montréal dans le district Robert-Bourassa. « On ne négocie pas avec un fusil sur la tempe. » L’élu de l’opposition estime que l’entente conclue entre les deux parties est illégale car les élus n’ont jamais donné de mandat au Service des affaires juridiques pour la négocier avec Place Bernard. « Les gens se sont prononcés par référendum et M. Tomlinson a dit qu’il respecterait les résultats de ce référendum, pas de négocier quoi que ce soit », souligne-t-il.

M. Corbeil signale par ailleurs que l’arrondissement a obtenu deux avis juridiques concernant ce dossier et qu’ils se sont avérés contradictoires. « Dans ces cas-là, ou on va en demander un troisième avis ou on va devant les tribunaux », a-t-il dit.

Selon lui, les citoyens pourraient s’adresser aux tribunaux pour contester l’entente intervenue.

« Je ne comprends pas pourquoi vous cédez à l’intimidation », a commenté Marylise Lapierre, une citoyenne venue interpeller les élus en début d’assemblée. « Projet Montréal a été élu en promettant plus de démocratie et de transparence. Vous faites semblant de respecter la volonté de la majorité », a-t-elle dit.

Au moment d’écrire ces lignes, le vote au conseil d’arrondissement n’avait pas eu lieu, mais l’équipe du maire Tomlinson est majoritaire au conseil.