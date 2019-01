Une commission recommande la suspension du Royalmount

La commission chargée d'étudier le projet de mégacentre commercial Royalmount recommande la suspension du projet afin de revoir sa planification. Elle suggère même à la Ville et à l'agglomération d'envisager des recours légaux si aucune entente n'est conclue avec le promoteur pour redéfinir le projet.

La commission sur le développement économique et urbain que préside le conseiller Richard Ryan estime que compte tenu de l'envergure du projet, des impacts négatifs qu'il aura sur la circulation routière et de l'absence d'études d'impacts sur l'environnement, le projet doit être mis en veilleuse. Ce temps d'arrêt permettra aux promoteur et aux autorités de procéder à une « planification intégrée » et redéfinir le projet actuel pour « que le projet final puisse offrir une réponse adéquate aux besoins de la population montréalaise ».

La commission recommande également que Montréal demande au gouvernement du Québec des modifications législatives « afin de prévoir l’ajout d’un outil urbanistique visant à assurer la cohésion de tout développement d’envergure régionale ».

Le mégacentre commercial qui doit voir le jour à la jonction des autoroutes 15 et 40 qui a déjà obtenu l’aval de la municipalité de Mont-Royal où il est situé. Les plans prévoient 160 boutiques, jusqu’à 75 restaurants, des cinémas, un parc aquatique et 8000 places de stationnement. Le promoteur a récemment indiqué son intention d'y ajouter un volet résidentiel, ce qui nécessitera une modification du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération.

La commission demande aussi que le promoteur réduise « de manière substantielle » le nombre de cases de stationnement « en cohérence avec les objectifs de réduction de la part modale des véhicules automobiles sur le territoire montréalais ».

Comme des investissements importants seront requis pour développer le transport actif et collectif dans le secteur Namur/De la Savane, la commission suggère que la Ville et l'agglomération se dotent d'un nouvel outil fiscal pour qu'une «partie équitable» des revenus de taxation de Mont-Royal et de l'agglomération soit consacrée à cette fin.

Avec l'ajout d'une composante résidentielle, le promoteur doit viser la création d'un «réel quartier complet à l'échelle humaine» en y incluant des services de proximité, des parcs, des équipements de loisirs et communautaires, signale la commission. Il doit aussi prévoir des terrains «appropriés» pour la construction d'écoles sur le site.

Le volet résidentiel devrait aussi inclure du logement social, abordable et familial, avance la commission qui suggère même que le promoteur étudie la possibilité d'intégrer des systèmes de géothermie et autres énergies renouvelables.

Les élus membres de la commission ont approuvé à la majorité les 15 recommandations jeudi. Le maire de Montréal-Est, Robert Coutu, et son homologue de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci, ont voté contre.

Plus de 75 mémoires ont été déposés lors des séances de la commission sur le développement économique et urbain que préside le conseiller Richard Ryan.

Plusieurs intervenants voyaient d’un bon oeil la réalisation du projet comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l’Association des hôtels du Grand Montréal.Mais de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le projet. C’est le cas de l’arrondissement voisin, Saint-Laurent, qui a reproché au projet de faire trop de place aux voitures, ce qui contrevient aux objectifs du Plan de réduction des émissions de GES.