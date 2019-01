Tensions chez les cols bleus

La tutelle du Syndicat des cols bleus de Montréal, qui dure depuis près de deux ans, n’a pas calmé les tensions dans les rangs syndicaux. La rémunération de l’ancienne présidente Chantal Racette de même que le projet de révision des statuts et règlements du syndicat divisent les troupes. Des retraités comptent même s’adresser aux tribunaux jeudi afin d’empêcher la tenue des prochaines assemblées dont ils sont exclus.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) national invite les cols bleus à faire le ménage dans les règles de gestion de leur syndicat, sous tutelle depuis mai 2017. Une proposition pour modifier les statuts et règlements sera soumise au vote lors d’assemblées qui se tiendront les 22, 23 et 24 janvier prochains, ainsi que le 2 février dans différents lieux sur l’île de Montréal.

Mais la tenue même de ces assemblées est en péril. Une requête en injonction interlocutoire doit être présentée jeudi matin au palais de justice de Montréal par deux retraités cols bleus qui veulent empêcher la tenue de ces assemblées. C’est que, contrairement à la coutume, seuls les membres actifs y seront admis. « Ils ne peuvent pas faire une assemblée en refusant les retraités alors que selon les statuts en vigueur, on a le droit d’être là », explique André Lepage, l’un des instigateurs de la requête. « Il y a des décisions qui concernent les retraités. Il faut quand même être présents. »

Le projet de révision des statuts prévoit d’ailleurs que pour assister aux assemblées, les retraités devront demander une carte de membre honoraire et leur présence devra être approuvée par l’assemblée. En coulisse, des cols bleus ne cachent pas leur exaspération de voir l’ancien président Jean Lapierre assister régulièrement aux assemblées.

Mais ce dossier est loin d’être le seul à diviser les troupes. La rémunération consentie à l’ex-présidente Chantal Racette pendant ses deux années de mandat suscite aussi la grogne. En septembre dernier, en assemblée générale, ces données ont été présentées aux membres.

La rémunération

En 2016, Mme Racette a reçu un salaire de 136 505 $, pour une rémunération totalisant près de 186 000 $, montant qui inclut des allocations et divers autres avantages sociaux.

Pour les cinq mois de 2017 qui ont précédé sa destitution et la tutelle du syndicat qu’elle dirigeait, elle a touché un salaire de 109 191 $, pour une rémunération totale de 138 500 $. « Cette rémunération de 2017 est particulièrement élevée parce qu’elle inclut beaucoup de vacances et congés accumulés qui ont été versés cette année-là », a précisé par courriel le SCFP, qui administre la tutelle.

Ce montant fait sourciller de nombreux cols bleus compte tenu des restrictions imposées dans le règlement du syndicat qui limite à deux semaines le temps qui peut être accumulé. Des cols bleus ont confié au Devoir ne pas comprendre que le SCFP ait pu approuver le versement d’une telle somme.

Jointe par Le Devoir, Chantal Racette met les critiques sur sa rémunération sur le compte d’une tentative de diversion des véritables enjeux concernant les nouveaux statuts. Elle cite la gestion des immeubles appartenant au syndicat, qui sera révisée dans les nouveaux statuts. « Michel Parent a eu ce salaire pendant douze ans. C’est dans nos statuts. Je n’ai rien changé à ça », soutient-elle en précisant que pour la période du 17 juillet au 2 octobre 2017 — alors qu’elle n’était plus présidente —, elle a reçu un salaire pour des vacances, des congés remis et du temps accumulé.

Chantal Racette estime faire l’objet d’une campagne de salissage de la part d’opposants. « Ils continuent de vouloir me démoniser, comme ils l’ont fait avec Jean Lapierre. […] Qu’ils me disent ce que j’ai fait de pas correct. J’ai été innocentée de tout. »

De son côté, le SCFP précise que les sommes accordées à l’ex-présidente ont été permises « par une interprétation large de la politique de dépenses adoptée par la direction de la section locale, et étaient en vigueur depuis de nombreuses années ». L’allocation automobile, de quelque 15 000 $, est jugée particulièrement importante, mais correspondait à une pratique de longue date, indique-t-on.

Fonds d’aide aux aînés

Des cols bleus dénoncent également la gestion d’un fonds de 1,2 million destiné à venir en aide aux retraités en difficulté. Ce fonds permettait notamment à des bénévoles d’accompagner des retraités à des rendez-vous. Ils pouvaient alors bénéficier d’allocations quotidiennes pour leurs repas et d’un remboursement pour le kilométrage parcouru.

Or, les montants versés aux anciens membres ont été très limités entre 2016 et 2018, soit environ 15 % des sommes dépensées. Le reste a servi essentiellement à rembourser les allocations quotidiennes et le kilométrage. « Le fonds avait effectivement des frais d’administration démesurés compte tenu des prestations versées », a commenté le SCFP. « Personne n’a abusé de cet argent. Les bénévoles recevaient des « per diem » qui n’étaient pas déraisonnables en soi, mais manifestement, la gestion de ces bénéfices était trop coûteuse. »

Pas de malversations

Les vérifications effectuées par l’équipe du tuteur Denis Régimbald, qui a pris les commandes du syndicat en mai 2017, n’ont pas révélé de malversations ou de détournement de fonds, soutient le SCFP. Une « administration déficiente » et « d’importantes lacunes organisationnelles » ont toutefois été constatées. « Les conditions avantageuses dont les élus ont bénéficié n’étaient pas frauduleuses, mais étaient plutôt le résultat d’une interprétation très généreuse des règles en place, et ce, depuis de nombreuses années », indique le SCFP.

Avec les nouveaux statuts, le SCFP veut mettre fin à une concentration de pouvoirs dans les mains de trois officiers, dont la présidence. Il suggère que davantage de décisions soient assujetties au comité de direction et à l’assemblée générale. Le SCFP souhaite aussi instaurer plus de transparence dans la gestion des finances du syndicat.

Déception

Reste que le mécontentement chez de nombreux syndiqués ne se dissipe pas. Rappelons que la contestation a l’égard de l’ancienne présidente avait pris de l’ampleur après qu’elle eut ordonné, à l’automne 2016, que des GPS soient installés sur les véhicules personnels de deux membres de la direction afin de suivre leurs déplacements. Quand le directeur québécois du SCFP, Marc Ranger, a été bousculé par des cols bleus lors d’un congrès en mai 2017, le SCFP avait perdu patience et imposé une tutelle.

Plusieurs cols bleus, qui n’ont pas voulu être nommés, se disent déçus de la tutelle. Certains accusent le SCFP de manquer de transparence. « On croyait sincèrement qu’un ménage serait fait. Malheureusement, la politique est venue se mêler de ça. Aujourd’hui, c’est devenu ingérable à plusieurs égards », affirme l’un d’eux.

Une fois les nouveaux statuts adoptés, des élections seront tenues pour choisir un nouveau bureau syndical.