Formule E: Valérie Plante s’adresse à la Cour d’appel

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Le bras de fer juridique entre Valérie Plante et les promoteurs de la Formule électrique se poursuit. La mairesse a décidé de porter en appel la décision de la Cour supérieure qui, le 7 décembre dernier, a refusé de déclarer abusive la poursuite de 33 millions intentée contre elle et contre la Ville de Montréal par Formula E Operations (FEO) et par le syndic de faillite de Montréal c’est électrique (MCE). Montréal estime que le jugement de la première instance est mal fondé. Dans sa requête déposée en Cour d’appel mardi, la Ville rappelle que c’est elle et non la mairesse personnellement qui a décidé de ne pas renouveler l’entente pour la tenue d’une course de Formule E en 2018. Montréal maintient qu’il s’agit d’une poursuite bâillon envers une élue.