Annonce de la mairesse dans l’est de Montréal

À deux jours de l’élection partielle à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et la mairesse Valérie Plante feront une annonce commune, vendredi, au sujet de la revitalisation de l’est de Montréal. Au cabinet de la mairesse, on assure que le moment choisi n’a rien à voir avec le scrutin de dimanche et que la conférence de presse est l’aboutissement d’un travail mené avec la ministre depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, la mairesse s’était fait critiquer pour avoir fait des annonces dans RDP-PAT et Saint-Michel, où des élections partielles auront lieu dimanche. Le parti d’opposition Ensemble Montréal avait d’ailleurs porté plainte auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).