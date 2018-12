Formule E: la mairesse Valérie Plante déboutée en Cour

La mairesse Valérie Plante a échoué dans sa tentative de faire déclarer abusive la poursuite dont elle fait l’objet à la suite de l’annulation des courses de Formule électrique à Montréal. En juin dernier, Formula E Operations (FEO) et le syndic à la faillite de Montréal c’est électrique (MCE) avaient déposé une poursuite de 33 millions visant la mairesse et la Ville de Montréal. Valérie Plante a toutefois demandé à la Cour de rejeter la requête déposée contre elle, faisant valoir qu’elle bénéficiait d’une immunité relative et que les demanderesses cherchaient à la faire taire. Ce n’est pas le cas, a statué la juge Chantal Chatelain, selon qui il ne s’agit pas d’une poursuite-bâillon.