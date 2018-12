Querelle de taxes entre Montréal et la SQI

La Ville de Montréal refuse de payer les 3 millions que la Cour supérieure lui ordonne de verser à la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme remboursement pour une taxe de stationnement. Elle s’adressera à la Cour d’appel pour éviter cette facture salée.

Depuis 2010, Montréal impose une taxe sur les stationnements du centre-ville. Comme les immeubles appartenant aux sociétés gouvernementales sont exempts de toute taxe municipale, la Ville de Montréal a plutôt réclamé des paiements tenant lieu de taxes à la SQI pour les stationnements de six bâtiments du centre-ville qui lui appartiennent.

La SQI a payé les sommes réclamées « par erreur » avant de réaliser qu’elle n’aurait pas dû le faire puisqu’il s’agit de la taxe sur le stationnement. C’est du moins ce qu’elle a soutenu devant la Cour supérieure en exigeant un remboursement de 3 millions pour la période allant de 2012 à 2017. Le tribunal lui a donné raison le 5 novembre dernier.

La Ville n’est pas d’accord avec le verdict et fait valoir que celui-ci comporte plusieurs erreurs de droit. Elle estime qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes, le gouvernement s’est engagé à payer des en lieux de taxes qui s’appliquent à tous les types de taxes.

Lors de la séance du comité exécutif tenue à huis clos mercredi, les élus ont donc donné le feu vert au Service des affaires juridiques de la Ville afin qu’il porte le jugement en appel.