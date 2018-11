Réouverture partielle du tunnel Atwater à Montréal

Le tunnel Atwater, dans le sud-ouest de Montréal, a été partiellement rouvert à la circulation jeudi matin, près de 48 heures après qu’il a été inondé lorsqu’une conduite d’eau a été perforée lors de travaux de voirie.

Les deux voies permettant de transiter de l’arrondissement Verdun vers le quartier Saint-Henri ont été rouvertes, mais celles vers le sud demeureront fermées pour une période encore indéterminée.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a donc levé l’obligation pour les automobilistes circulant vers le nord d’effectuer un détour, notamment par la rue Charlevoix, dans un secteur résidentiel.

La fermeture complète du tunnel Atwater a causé d’importantes difficultés de circulation dans le sud-ouest de Montréal, puisqu’il est utilisé par de nombreux automobilistes pour se diriger vers le centre-ville ou vers l’autoroute 15 qui mène au pont Champlain, d’un côté, et vers l’échangeur Turcot, de l’autre.

L’inondation du tunnel et des environs a entraîné une importante opération de pompage de l’eau et de nettoyage. Des ingénieurs ont ensuite dû inspecter les structures du tunnel et du pont ferroviaire du Canadien National situé tout près.