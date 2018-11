Marvin Rotrand perd son siège au C.A. de la STM

L’administration Plante a décidé de remanier le conseil d’administration de la Société de Montréal (STM) pour en exclure deux élus, soit Marvin Rotrand et Valérie Patreau, qui céderont leurs sièges à l’ex-maire de Westmount, Peter Trent, et à la spécialiste en transport de Polytechnique Montréal, Catherine Morency.

Ce n’est pas la première fois que Marvin Rotrand se fait montrer la sortie du C.A. de la STM. En 2017, l’ex-maire Denis Coderre avait aussi exclu M. Rotrand après que celui-ci fut devenu chef de Coalition Montréal, un parti d’opposition. À l’époque, le conseiller de Projet Montréal, François Limoges, avait accusé le maire Coderre d’agir comme un « seigneur féodal qui veut montrer qu’il peut donner et reprendre ».

M. Rotrand se trouve d’ailleurs à Toronto lundi afin de représenter la STM à la conférence annuelle de l’Association canadienne du transport urbain qui se tient à Toronto.

Lors d’un entretien téléphonique, l’élu a indiqué au Devoir qu’il avait appris la perte de son siège par téléphone d’un membre du bureau de la mairesse Plante qui ne lui a pas fourni d’explication.

« C’est une vieille façon de faire de la politique. Et ça vient en contradiction avec la promesse faite en campagne électorale par Valérie Plante de gérer de façon moins partisane et plus collégiale », a-t-il souligné. Il a rappelé qu’en campagne électorale, il avait même conclu une entente avec Valérie Plante à ce sujet.

Marvin Rotrand estime aussi que cette décision jette de l’ombre sur l’indépendance dont doit bénéficier la STM qui n’est pas une société paramunicipale.

L’autre élue qui perd son siège est Valérie Patreau, conseillère de Projet Montréal dans l’arrondissement d’Outremont.

Le C.A. de la STM accueillera deux nouveaux membres, soit Peter Trent, ex-maire de Westmount de 1991 à 2001, puis de 2009 à 2017, et Catherine Morency, professeur et titulaire de la Chaire Mobilité à Polytechnique Montréal. Cette spécialiste des transports, invitée à l’émission Tout le monde en parle dimanche, avait critiqué le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, lorsque celui-ci avait déclaré au journal Métro en campagne électorale qu’il n’était pas d’accord avec les études démontrant que l’ajout de routes augmentait la congestion automobile.

Ces nominations devront être approuvées par le conseil municipal lundi et le conseil d’agglomération jeudi.