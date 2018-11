REM: la CMM veut que Québec paie pour les mesures d’atténuation

Le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) demande à Québec d’assumer la totalité du coût des mesures d’atténuation liées au chantier du Réseau express métropolitain (REM). La CMM affirme que les coûts liés à ces mesures ne sont pas toujours pris en compte dans le cadre des projets, ni financés par le gouvernement. En août, Mobilité Montréal a dressé une liste des mesures d’atténuation liées au REM, qui comprenait l’ajout de stationnements incitatifs et le maintien de centaines de cases dans une multitude de stationnements de l’île de Montréal et de la périphérie. Mobilité Montréal a aussi proposé l’ajout de départs sur des circuits d’autobus et de trains de banlieue et qu’on reconduise l’aménagement de voies réservées aux autobus.