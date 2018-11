Prud’homme suggère que le SPVM se dote d’un chef issu de l’externe

Martin Prud’homme estime qu’il a rempli son mandat à la tête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et recommande que le prochain chef soit l’un de ses adjoints qui avaient été recrutés à l’externe.

La ministre de la Sécurité publique, Genevière Guilbault, a confirmé mardi que le mandat de Martin Prud’homme, à titre de directeur par intérim du SPVM, prendrait fin le 31 décembre prochain, comme prévu. Elle a aussi rendu public le rapport de M. Prud’homme sur la réorganisation du SPVM.

« Je crois pouvoir affirmer que la page est réellement tournée sur cette période que tous ont vécue difficilement et qui, malheureusement, laissera, pour un certain temps encore, des marques sur l’image et la crédibilité du Service », indique Martin Prud’homme dans son rapport.

Il y formule une série de recommandations pour remettre le SPVM sur les rails et rétablir la confiance du public.

La situation fragile au sein du SPVM l’incite à proposer que le prochain directeur de police soit choisi parmi ses adjoints « afin de répondre aux besoins actuels de stabilité et de continuité dans l’organisation, tout en limitant l’impact sur le climat organisationnel ». Il recommande ainsi au gouvernement de sélectionner le prochain directeur « en considérant exclusivement les candidatures des deux actuels directeurs adjoints issus de l’externe ».

Rappelons que deux de ses quatre adjoints actuels proviennent de l’externe. Il s’agit de Line Carbonneau, ancienne sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et de Sylvain Caron, ex-directeur adjoint à la SQ.

Plusieurs cadres au sein du service sont en bonne position pour éventuellement occuper le poste de directeur, note par ailleurs Martin Prud’homme, mais pas immédiatement, et ils auront besoin d’acquérir une expérience supplémentaire, précise-t-il.

Pour préparer la relève, le directeur par intérim propose la mise en place d’un plan s’inspirant du Programme de relève de la haute fonction publique que gère le Secrétariat aux emplois supérieurs du gouvernement du Québec.

Le BEI

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lèvera l’administration provisoire du SPVM dès le 31 décembre prochain. M. Prud’homme demeurera aux commandes du corps de police montréalais jusqu’à la désignation d’un nouveau chef.

En revanche, la ministre s’est abstenue d’appuyer une des recommandations plus controversées de M. Prud’homme, soit de mettre le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à l’écart des enquêtes d’allégations criminelles visant des policiers du SPVM.

« Dans un objectif d’assurance, d’indépendance et de transparence concernant le traitement des enquêtes d’allégations criminelles visant des policiers, nous préconisons une approche de mise en commun des forces des principaux corps policiers du Québec », a écrit M. Prud’homme dans son rapport.

Il invite Mme Guilbault à « lever le transfert systématique des enquêtes sur les allégations criminelles visant les policiers de Montréal » ordonné par son prédécesseur Martin Coiteux en février 2017. Mme Guilbault étudiera la proposition.

Vérification interne

Pour rétablir la confiance du public, le SPVM doit se doter d’un mécanisme d’auto-évaluation, croit aussi M. Prud’homme. Un bureau de vérification interne, sous la responsabilité du directeur, pourrait réaliser des contrôles budgétaires, évaluer les programmes, assurer la liaison avec d’autres entités comme le Vérificateur général de la Ville ou le Contrôleur général, écrit-il. La Ville de Montréal devrait accorder un budget à la mise en place de ce bureau.

Prud’homme souligne que la centralisation de certains services à la Ville de Montréal a entraîné des problèmes pour le Service de police. Il recommande donc de redonner la responsabilité de la gestion des ressources humaines et financières au SPVM.

La mairesse Valérie Plante commentera le rapport mardi après-midi à l’hôtel de ville.

Martin Prud’homme avait été nommé à la tête du SPVM en décembre 2017 après la suspension de Philippe Pichet. Il se donnait alors un an pour changer les valeurs de l’organisation.

À son arrivée en poste, M. Prud’homme avait dit avoir fait les mêmes constats que Michel Bouchard, qui, dans une enquête administrative réalisée à la demande du ministre de la Sécurité publique, avait révélé d’importantes lacunes au sein du SPVM, un service miné par un climat malsain et des guerres de clans.

M. Prud’homme estimait aussi que la structure de SPVM était lourde et complexe. C’est pourquoi il avait décidé de faire passer de onze à quatre le nombre de cadres au sein de l’équipe de direction du SPVM : « Un palier de gestion en moins », avait-il résumé à l’époque. Martin Prud’homme retournera à la direction de la Sûreté du Québec.

Avec Marco Bélair-Cirino