Un parc La Fontaine remis à neuf

La Ville de Montréal accélère la cadence et se donnera finalement dix ans pour réaménager le parc La Fontaine et lui redonner ses lettres de noblesse.

Le comité exécutif devrait adopter mercredi matin le projet de plan directeur présenté au public en mars dernier par Luc Ferrandez, responsable des grands parcs de l’administration Plante et maire du Plateau-Mont-Royal.

Rénovation des bassins, réduction des places de stationnement, élargissement des sentiers de promenade : les grandes orientations du plan directeur restent les mêmes, à la seule différence que la Ville se donnera pour objectif de remettre à neuf le parc en dix ans plutôt que les 15 années prévues initialement. « Les citoyens étaient positivement impatients de voir les changements se mettre en place, donc ils trouvaient que 15 ans c’était trop long à attendre », précise l’administration Plante.

Au risque de s’attirer la grogne des automobilistes, la Ville compte toujours aménager « de grandes promenades intérieures » et évaluera donc l’idée de piétonniser les avenues Calixa-Lavallée et Émile-Duployé. Un tel scénario nécessiterait de détourner l’autobus du circuit 45 (Papineau), qui emprunte tous les jours l’avenue Émile-Duployé.

Le pourtour du parc sera bordé de « trottoirs boulevards » qui réduiront considérablement les aires de stationnement le long de la rue Rachel et en bordure de la rue Sherbrooke. Des stationnements seront aussi supprimés autour du Centre culturel Calixa-Lavallée pour y aménager des terrains de pétanque et des aires de pique-nique.

Les bassins et la fontaine, au coeur de ce parc emblématique de la métropole, seront quant à eux rénovés. Durant la consultation, les citoyens souhaitaient plus de « grandeur » et de « magie ».

L’élaboration du plan directeur s’était largement appuyée des commentaires des citoyens qui pouvaient se prononcer sur l’avenir du parc La Fontaine lors d’une vaste consultation publique menée en 2016.

Sortir la piste cyclable

Les changements se sont déjà amorcés durant l’été. La piste cyclable qui passait à la lisière du parc La Fontaine a été déplacée le long de l’avenue du Parc-La Fontaine. L’ancienne piste sera aménagée en promenade pour les piétons. Une configuration qui se veut plus sécuritaire pour les piétons qui devaient traverser la piste cyclable à certains endroits pour entrer dans le parc.



Le chalet-restaurant sera le prochain sur la liste. Les travaux de rénovation devraient commencer en 2019. Ensuite, ce sera au tour du théâtre de Verdure d’être remis au goût du jour, en 2020.