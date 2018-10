Les déneigeurs opposés aux barres latérales obligatoires

Les entrepreneurs en déneigement s’insurgent contre la décision de l’administration Plante d’obliger ses fournisseurs à doter leurs camions de barres latérales à compter de 2019. L’Association des entrepreneurs de déneigement du Québec estime qu’en plus d’être coûteux, cet équipement n’est pas le plus efficace pour protéger les piétons et les cyclistes. Elle recommande plutôt des miroirs et des portes vitrées pour éliminer les angles morts, ainsi qu’une meilleure formation des chauffeurs. Le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau, maintient le cap, mais promet de consulter l’industrie du camionnage avant d’imposer les barres latérales obligatoires. D’autres équipements pourraient aussi être rendus obligatoires, dit-il.