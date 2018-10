Un accompagnateur pour la mairesse de Villeray

Visée par des allégations de harcèlement psychologique, la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, devra être accompagnée dans l’exercice de ses fonctions. C’est la recommandation qu’a formulée le contrôleur général de la Ville, Me Alain Bond, qui mène depuis le mois d’août une enquête sur le climat de travail dans cet arrondissement. Dans le cadre de cette enquête, Me Bond a rencontré 17 personnes, dont la mairesse Fumagalli. L’accompagnateur, dont l’identité n’a pas été précisée, devra faire rapport au contrôleur général sur la situation. L’enquête de Me Bond se poursuit. Élue sous la bannière de Projet Montréal, Mme Fumagalli a été expulsée du caucus en août dernier.