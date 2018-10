Ligne rose: un métro serait trop coûteux, répète François Legault

Le premier ministre François Legault n’a pas changé d’idée concernant le projet de ligne rose de la mairesse Plante et continue de juger qu’un métro serait trop coûteux.

« On considère que le coût d’un métro de la ligne rose serait très élevé, et on ne voit pas comment on pourrait entrer ça dans notre plan », a-t-il dit à l’issue d’une rencontre avec la mairesse Valérie Plante à l’hôtel de ville vendredi.

Il a toutefois rappelé que des études étaient en cours pour évaluer les coûts et la faisabilité d’un tel projet et que d’autres technologies seraient examinées.

Valérie Plante n’entend pas renoncer à son projet de ligne rose pour autant. « Je vais continuer de porter ce dossier », a-t-elle dit.

C’était la première visite de M. Legault à l’hôtel de ville de Montréal depuis son élection le 1er octobre dernier.

Le premier ministre et la mairesse ont notamment convenu de créer un comité mixte pour accélérer le développement de l’est de Montréal aux prises avec de nombreux terrains contaminés.

M. Legault a également réitéré sa volonté d’interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics, mais il a reconnu qu’il faudra envisager des endroits où il sera possible d’en fumer, notamment pour les locataires.

« Ma priorité, c’est qu’il n’y ait pas d’enfant qui subisse la fumée secondaire du cannabis. Pour moi, c’est important a priori de l’interdire dans les lieux publics. Mais il faut comprendre que pour les locataires, qui risquent de ne pas pouvoir fumer dans leur logement, il va falloir prévoir un endroit. Ça fait partie des défis qu’on a », a indiqué M. Legault.