Report de l’ouverture du nouveau pont Champlain

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) a confirmé jeudi que le nouveau pont Champlain ne pourrait être ouvert à la circulation avant juin 2019, soit six mois plus tard que prévu. Mais Infrastructure Canada n'a pas été en mesure de dire si des pénalités financières seraient imposées au consortium.

« Il y aura des conséquences », a cependant affirmé en conférence de presse le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Francois-Philippe Champagne. « Quand il y a un retard, il y a des conséquences. Il y a des discussions de nature commerciale entre le constructeur et le gouvernement du Canada ».

Rappelons que des pénalités de retard de 100 000 $ par jour étaient prévues au contrat avec SSL, et 400 000 $ après 7 jours pour un maximum de 150 millions. Les parties doivent maintenant déterminer si les évènements causant les retards relevaient de la responsabilité du constructeur.

Daniel Genest, directeur de la coordination au consortium Signature sur le Saint-Laurent, a indiqué que les travaux de la structure du pont et les haubans seraient complétés pour le 21 décembre, mais que les travaux de pavage et d'imperméabilisation des tabliers ne pourraient être réalisés avant l'hiver compte des contraintes liées à la météo. Ceux-ci seront faits au printemps.

Daniel Genest a soutenu que le consortium visait maintenant une mise en service « le plus tôt possible », soit à la fin juin au plus tard.

Il a invoqué les problèmes de transport des pièces lourdes en 2016 et 2017, des grèves sur les chantiers en 2017 et d'autres « défis » en 2018. Au mois de juillet dernier, la foudre s'est abattue sur une grue. La grève des grutiers a aussi retardé l'avancement du chantier.



D'autres détails suivront.