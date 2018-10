Les élus de Montréal renoncent à se lancer dans le débat sur les signes religieux

De crainte de jeter de l’huile sur le feu, le conseil municipal de Montréal a renoncé — pour l’instant — à se lancer dans le débat sur les signes religieux. Le conseiller indépendant Marvin Rotrand a préféré retirer sa motion qui abordait ce sujet.

M. Rotrand souhaitait que le conseil municipal se prononce en faveur d’une déclaration accordant aux maires et conseillers municipaux montréalais le « droit absolu » de porter des symboles religieux.

À l’heure actuelle, rien n’empêche les élus de porter des signes religieux, mais le conseiller indépendant de Snowdon voulait envoyer un message d’ouverture aux citoyens qui souhaitent se lancer en politique municipale.

La proposition n’a cependant pas eu le succès escompté.

Il ne faut pas contribuer au climat malsain actuel qui se passe au Québec autour de la question du port des signes religieux.

Un débat polarisant

Le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, qui porte lui-même la kippa, s’est dit en faveur du préambule de la motion, mais selon lui, le contexte ne se prête pas à l’adoption d’une telle déclaration.

La Coalition avenir Québec (CAQ), qui a été portée au pouvoir le 1er octobre dernier, a déjà exprimé son intention de légiférer afin d’interdire les signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité. « Mais à aucun moment, le gouvernement n’a soulevé la possibilité d’étendre cette restriction aux élus. On vient donc entrer dans un débat qui, a priori, n’en est pas un », a fait valoir Lionel Perez. « On vient ajouter de l’huile sur le feu. Il y a une partie de la population qui ne sait pas nécessairement tous les détails. »

Mais surtout, le chef de l’opposition s’est inquiété du message qu’une telle motion était susceptible d’envoyer aux employés de la Ville qui, eux, pourraient être touchés par une loi du gouvernement caquiste. « Ce que cette motion est en train de dire : bien que les employés puissent être visés, on pense d’abord aux élus. On pense à protéger nos droits », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas le genre de message que j’aimerais envoyer. »

M. Perez croit qu’un débat sera nécessaire et que les élus devront défendre les droits des employés.

Climat malsain

La mairesse Valérie Plante a exprimé les mêmes réserves.

Le gouvernement Legault n’a toujours pas déposé de projet de loi, a-t-elle rappelé. « Cette motion est prématurée. […] Ce n’est pas le bon moment. Comme mairesse de Montréal, j’aimerais avoir une approche posée, réfléchie. Parce qu’en ce moment, ce que je trouve vraiment déplorable, c’est que peu importe ce qui se dit, on se retrouve nécessairement dans deux camps : on est un traître à la nation ou on est racistes. Pour moi, c’est malsain. »

La mairesse estime qu’elle pourra réellement se prononcer sur le sujet lorsque le gouvernement déposera un projet de loi : « Il ne faut pas contribuer au climat malsain actuel qui se passe au Québec autour de la question du port des signes religieux. »

À l’issue de l’assemblée du conseil municipal, Marvin Rotrand s’est dit très déçu de la tournure des événements. Il a affirmé que Projet Montréal et Ensemble Montréal lui avaient affirmé que leurs élus respectifs voteraient en faveur de sa motion. « Au dernier moment, quelque chose a changé. Selon moi, la motion était écrite de façon très prudente », a-t-il expliqué. « Montréal est multiethnique. On veut un conseil municipal qui représente mieux les citoyens de Montréal. »

M. Rotrand avait obtenu l’appui de plusieurs organisations, soit le Conseil musulman du Canada et la Ligue des noirs du Québec.