Ligne rose: Montréal n’attendra pas Québec pour aller de l’avant

Valérie Plante n’attendra pas le gouvernement Legault pour faire avancer le projet de ligne rose du métro. La mairesse a annoncé lundi la création d’un bureau de projet pour cette nouvelle ligne promise en campagne électorale. La Ville de Montréal accordera un budget d’un million de dollars pour ce bureau 2019.



La mairesse a aussi dévoilé la composition d'un comité consultatif qui réunira six experts afin d'épauler la Ville dans ce projet. L'urbaniste Josée Bérubé, Nadia Bhuiyan, vice-rectrice à l'Université Concordia, Frantz Saintellemy, président et chef des opérations chez Leddartech, André Poisson, directeur général au Bureau du taxi de Montréal, et Florence Paulhiac-Scherrer, professeure au Département d'études urbaines et touristiques à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM, et Sidney Ribaux, directeur général d'Équiterre, siégeront dans ce comité.



D'autres détails suivront.