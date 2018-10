Plus de diversité dans les comités de la Ville de Montréal

Valérie Plante entend hausser le nombre de représentants des minorités au sein des comités et conseils d’administration d’organismes relevant de la Ville de Montréal. Pour y parvenir, l’administration fera appel à la banque de candidatures mise sur pied au printemps dernier par l’organisme Concertation Montréal et qui compte quelque 200 personnes. Cette banque privilégie les candidatures de femmes, de membres des minorités visibles, d’Autochtones et de jeunes. La mairesse a indiqué que la Ville faisait des efforts pour promouvoir la diversité au sein de sa fonction municipale. Depuis le début de 2018, 38 % des embauches proviennent de la diversité, a-t-elle dit.