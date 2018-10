Consultation pour le réaménagement de Lachine-Est

Montréal a donné un mandat à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin qu’il recueille les opinions des citoyens concernant le projet de réaménagement urbain de Lachine-Est. Cet ancien quartier industriel de 50 hectares sera transformé pour accueillir 4500 logements et des sites d’emploi. L’OCPM devra se pencher sur les enjeux de verdissement, de liens cyclables et piétons, de transport collectif et de valorisation du patrimoine industriel. Le réaménagement du site s’échelonnera sur 20 ans. Le projet de Lachine-Est sera un des « projets phares » du déploiement résidentiel à Montréal, estime le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Éric Alan Caldwell.