Gilbert Rozon s’estime victime d’une «injustice»

Le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, estime que l’action collective du groupe de présumées victimes d’agressions sexuelles qui le vise est « une injustice » qui le force « à dépenser des sommes substantielles », selon son mémoire d’appel déposé lundi.

Selon l’ancien magnat de l’humour, le juge Donald Bisson, de la Cour supérieure du Québec, a commis plusieurs erreurs en autorisant la requête des Courageuses.

« L’action collective est ici utilisée comme un outil permettant à des personnes de se regrouper dans le but de dénoncer, stigmatiser et punir un individu, le tout sans soulever de questions identiques ou suffisamment similaires […] pour lui permettre de se défendre adéquatement », peut-on lire dans le document d’une trentaine de pages.

Les Courageuses est un groupe qui a été créé à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d’allégations d’agressions sexuelles portées par neuf femmes contre Gilbert Rozon, en octobre 2017.

« Les faits reprochés à [M. Rozon], bien qu’ils puissent globalement être qualifiés d’inconduite sexuelle, sont éminemment et fondamentalement singuliers et particularisés […] Ils s’opposent, par leur nature même, à une démarche?collective?puisque?chaque membre du groupe a nécessairement une cause d’action distincte à l’endroit de [M. Rozon] », font valoir ses avocats.

En août dernier, le plus haut tribunal de la province a donné le feu vert à M. Rozon pour contester le jugement rendu en mai par le juge Bisson. Celui-ci a autorisé « Les Courageuses » à aller de l’avant avec leur action pour obtenir jusqu’à 10 millions de dollars.

« Si la demanderesse n’était pas autorisée à intenter la présente action collective, il est fort probable que de très nombreuses victimes seraient privées de l’exercice de leur droit en justice », avait conclu le juge Bisson.

Les Courageuses disent avoir trouvé au moins 20 victimes qui ont été agressées ou harcelées par M. Rozon sur une période qui s’échelonne sur trois décennies, soit de 1982 à 2016.

« Il n’est pas sans pertinence de mentionner que ce jugement est sans précédent : il s’agit de la première fois au Canada qu’un individu fait personnellement face à une action collective en responsabilité civile extracontractuelle pour des actes allégués d’agression et/ou de harcèlement sexuel sans qu’une institution ou un employeur ne soit en même temps interpellé […] », soulignent les avocats de M. Rozon.

Pour l’instant, aucune accusation criminelle n’a été portée contre Gilbert Rozon. Les Courageuses auront quant à elles jusqu’au 15 novembre pour répondre à la contestation.