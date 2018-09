Des irrégularités dans la surveillance des chantiers, selon un rapport du BIG

Pour gagner du temps et économiser de l’argent, certains entrepreneurs omettent de réparer de façon adéquate les routes avant d’effectuer le pavage, ce qui entraîne l’apparition de nids-de-poule. C’est ce qu’a constaté le Bureau de l’inspecteur général (BIG) dans un rapport déposé lundi au Conseil municipal de Montréal.

Le BIG, que dirige Me Brigitte Bishop depuis le départ de Denis Gallant, s’est attardé au rôle des surveillants de chantiers en examinant 83 dossiers afin de voir si les plans et devis étaient respectés sur le terrain. Pour la plupart de chantiers, la surveillance était effectuée par des entreprises privées.

Or, le BIG a observé une irrégularité sur chaque chantier visité. Dans certains cas, les défauts de fondation de la chaussée n’ont pas été réparés adéquatement avant le resurfaçage.

Une mauvaise réparation entraîne l’apparition de nids-de-poule et peut obliger la Ville à refaire ses rues et ses trottoirs plus tôt que prévu, signale le BIG. « Sur plusieurs chantiers […] les surveillants manquaient de rigueur et n’assumaient pas pleinement leur rôle dans la réparation des défauts », souligne le BIG dans son rapport.

Si les défauts étaient corrigés, la quantité d’enrobé bitumineux n’était pas correctement comptabilisée, note-t-on.

Au fil des visites de chantiers, le BIG a observé d’autres lacunes, comme l’utilisation du mauvais mélange d’enrobés, la réalisation de joints de pavage non conformes au devis ou le recours à de l’équipement insuffisant.

Les manquements relevés par le BIG ont été signalés aux entrepreneurs. « Sans la présence du Bureau de l’inspecteur général sur ces chantiers, il est probable que personne n’aurait relevé ces manquements », souligne le rapport.

Le BIG évoque d’ailleurs la pression vécue par les surveillants de chantiers. « Un technicien a rapporté avoir dû subir les cris et la colère d’un entrepreneur à la suite de sa décision d’exiger le bon taux de compaction des matériaux de remblais pour des travaux », relate notamment le BIG.

Le marché du trottoir

Le BIG s’est également penché sur l’industrie du trottoir, un domaine écorché par la commission Charbonneau.

L’industrie du trottoir se porte mieux à Montréal, constate le BIG. À la suite de la commission Charbonneau, de nombreuses mesures ont été mises en place pour tenter d’éliminer la collusion avec, entre autres, l’obligation pour les entrepreneurs d’obtenir l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour décrocher des contrats.

En 2009, alors que la collusion régnait, seules quatre entreprises se partageaient l’ensemble des contrats de trottoirs à Montréal. Entre 2011 et 2017, on a plutôt calculé que de 14 à 17 entreprises obtenaient ces contrats chaque année.

Dans un contexte désormais plus concurrentiel, le prix des contrats a également baissé. Ce prix était de 150 à 200 $ le mètre carré du temps de la collusion. En 2016, le coût au mètre carré était plutôt de 100 à 120 $, excédant rarement 160 $.