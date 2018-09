Vers un Montréal carboneutre d’ici 2050

La mairesse Valérie Plante a annoncé mercredi que son administration comptait poser des gestes afin de faire de Montréal une ville carboneutre d’ici 2050.



Mme Plante estime que la Ville doit être plus proactive dans sa lutte aux changements climatiques. « On doit mettre les bouchées doubles à titre de gouvernement et d’administration », a-t-elle déclaré lors de la séance hebdomadaire du comité exécutif mercredi matin.



Alors que se tient à San Francisco le Global Climate Action Summit, elle a fait savoir que son administration prenait quatre engagements. Outre celui touchant la ville carboneutre, son administration entend « décarboniser » le parc immobilier municipal et adhérer à la déclaration « Net Zéro Carbon buildings » afin que les bâtiments de la Ville aient une empreinte carbone nulle d’ici 2030 : « Mine de rien, ce sont de gros efforts et beaucoup de ressources parce qu’on a beaucoup d’immeubles patrimoniaux qui demandent des rénovations. »



Ces objectifs se limitent pour l’instant à l’institution de la Ville. « On commence par donner l’exemple. C’est pourquoi on parle d’abord de nos bâtiments. C’est pourquoi comme administration, on pose des gestes forts concernant les moyens de transport. Mais c’est sûr qu’à long terme, on ne peut pas faire ça tous seuls. On a besoin d’avoir des citoyens qui décident de laisser la voiture solo pour emprunter d’autres modes de transport », a-t-elle expliqué lors d’une mêlée de presse.



Reste que pour l’instant, la Ville poursuit l’achat de véhicules à essence. Mercredi, le comité exécutif a d’ailleurs approuvé l’achat de 23 camionnettes.

Zéro déchet



Montréal a également signé la déclaration « Advancing Towards Zero Waste » visant notamment à réduire la production de déchets solides municipaux per capita d’au moins 15 % d’ici 2030 — par rapport aux quantités produites en 2015 — et à diminuer d’au moins 50 % d’ici 2030 la quantité de déchets solides municipaux enfouis et incinérés.



L’administration s’engage aussi à privilégier la création de quartiers durables. « On accélère vraiment les efforts, le rythme et les ressources qui vont être déployées pour que la Ville de Montréal soit non seulement proactive, mais qu’elle puisse répondre à ses objectifs le plus rapidement possible », a expliqué la mairesse. « Énormément d’efforts vont devoir être déployés, mais on y croit. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons été élus. »