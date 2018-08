Montréal tiendra une consultation sur le racisme systémique

C’est confirmé : la Ville de Montréal tiendra bel et bien une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques. Déposée le 27 juillet dernier, la pétition de quelque 20 000 signatures, portée par l’ex-candidat de Projet Montréal Balarama Holness, a été reconnue conforme par le greffier de la ville. Produite dans les délais requis, elle recueillait au-delà des 15 000 noms nécessaires pour forcer la Ville à se lancer dans un processus de consultation publique. Dans sa missive, le greffier souligne que lors d’une de ses prochains séances, le comité exécutif mandatera l’instance responsable de la tenue de cette consultation. Un calendrier plus précis sera alors établi.