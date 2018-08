Une rue au nom de Thérèse Lavoie-Roux

Alors que la rue Amherst sera repabtisée d’un nom autochtone, la Ville de Montréal a annoncé mercredi qu’une rue d’Outremont portera le nom de Thérèse Lavoie-Roux. Née à Rivière-du-Loup, cette femme politique décédée en 2009 a connu une brillante carrière au sein de diverses instances. Elle a notamment été ministre de la Santé et des Services sociaux dans le gouvernement de Robert Bourassa et membre du Sénat canadien de 1990 à 2001. Elle fut également très impliquée dans la Commission des écoles catholiques de Montréal, jusqu’à en devenir la première femme présidente. Décision prise dans le cadre de l’opération Toponym’Elles, la nouvelle rue Thérèse-Lavoie-Roux sera comprise entre les avenues McEachran, à l’ouest, et Durocher, à l’est, et sera prolongée en 2019 jusqu’à l’avenue du Parc.