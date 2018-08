Rectificatifs

Contrairement à ce qui a été écrit dans l’article « Le Festival de la chanson de Granby fête ses 50 ans », publié en page B 1 du Devoir du 15 août, le nom du directeur général et artistique du festival est Pierre Fortier, et non Fortin. Nos excuses.

Le texte « La mobilité est meilleure à Québec qu’à Gatineau », paru dans Le Devoir du 15 août, laissait croire à tort que la durée du trajet vers le travail était plus longue pour l’ensemble des résidents de la ville de Gatineau. Or les données faisaient plutôt référence à la circonscription de Gatineau, qui couvre une partie du nord de la ville, mais qui s’étend sur un vaste territoire au nord.