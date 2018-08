L’absence d’hommage pour Fredy Villanueva est critiquée

À quelques jours du dixième anniversaire de la mort de Fredy Villanueva, ce jeune homme de 18 ans tombé sous les balles d’un policier à Montréal-Nord, des militants critiquent l’absence de commémorations de la part de l’administration de l’arrondissement.

« Il y a un devoir de mémoire envers Fredy. Son nom a été sali, terni par les médias, la population et les politiciens. On doit rétablir son image, pour lui et sa famille », a lancé le militant des droits civils et cofondateur de Hoodstock, Will Prosper, mercredi matin, lors d’une conférence de presse sur les lieux du drame, proche du parc Henri-Bourassa.

Militants et proches de la famille Villanueva ne décolèrent pas depuis l’annonce de l’administration de la mairesse Christine Black, en juin dernier, d’abandonner le projet d’une murale en hommage à Fredy Villanueva pour plutôt créer une Place de l’Espoir, à proximité du lieu de la tragédie.

Ils déplorent que ni le nom, ni le visage du jeune homme ne soient utilisés pour créer une oeuvre d’art en sa mémoire, et qu’aucune activité ne soit organisée pour souligner les événements dix ans plus tard.

« Fredy Villanueva, c’est un jeune qui a participé aux activités de nos organismes, qui a grandi dans notre cour arrière, qui allait dans nos écoles, c’est un jeune qui n’aurait pas dû mourir », poursuit M. Prosper.

Pour palier le manque d’hommage, le comité de soutien à la famille Villanueva a décidé d’organiser quelques activités pour marquer l’événement, le 9 août prochain. Un rassemblement aura lieu dès 17 heures, là où le jeune homme a perdu la vie. Au programme : discours, moments de recueillement, micro-ouvert et musique. Des oeuvres d’arts créées dans le cadre d’un atelier d’art thérapie au Musées des Beaux-Arts de Montréal, qui aura lieu samedi, seront également exposés le jour anniversaire.

Censure

Rappelant que de nombreuses voix de citoyens et d’artistes se sont élevées ces dernières semaines pour appeler à la censure des spectacles de Robert Lepage, SLĀV et Kanata, Will Prosper les a invités à également se lever pour supporter leur cause. « Ils sont où ces gens-là pour parler de la censure qu’on vit ici ? […] Nous aussi ça fait 10 ans qu’on se fait censurer, qu’on demande une oeuvre à la mémoire de Fredy Villanueva », déplore-t-il.

De son côté, la mairesse Christine Black s’est défendue de ne pas avoir organisé de commémoration pour les dix ans de la tragédie en expliquant que le sujet et son impact sur la population de Montréal-Nord étaient toujours un sujet délicat. « C’est un sujet qui polarise beaucoup à Montréal-Nord, et tout le monde a son opinion sur Fredy Villanueva, sur les émeutes et l’impact que tout ça a eu ici a Montréal-Nord », a-t-elle indiqué en entrevue.

Projet critiqué

Au centre de la Place de l’Espoir, l’administration de Montréal-Nord a prévu d’installer une « capsule temporelle » dans laquelle les citoyens pourront déposer des messages et témoignages. Le contenu de l’oeuvre en sera toutefois dévoilé qu’en 2065 dans le cadre du 150e anniversaire de l’arrondissement.

« Dévoilé le tout 47 ans plus tard, vraiment ? C’est insultant pour la famille », estime Josianne Barrette, une auteure qui devait initialement participer au projet. Elle explique s’être retirée en découvrant que la démarche pour créer l’oeuvre était « très loin d’être de la médiation culturelle », la famille Villanueva n’ayant jamais été consultée.

Aux yeux de Will Prosper, le projet de capsule temporelle démontre le « manque de courage politique » de l’arrondissement. « C’est comme enterrer une deuxième fois Fredy Villanueva », s’offusque-t-il.

La mairesse croit plutôt que l’idée d’une capsule temporelle sera rassembleuse et permettra à tous de s’exprimer sur les événements avec des petits mots ou des photos. « Il est temps aussi qu’on se tourne vers l’avenir et que les gens puissent réfléchir à comment ils aimeraient voir Montréal-Nord dans le futur », affirme-t-elle.