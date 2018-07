Des Bixi équipés de lasers pour rendre les cyclistes plus visibles

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Dans le cadre d’un projet-pilote, 55 vélos Bixi seront équipés de lasers afin d’accroître la visibilité des cyclistes auprès des autres usagers de la route. Développé par l’entreprise anglaise Beryl, le système d’éclairage projettera un symbole de vélo de couleur verte sur la chaussée, à cinq mètres du cycliste. Le coût d’achat et d’installation de cet équipement est estimé à 150 $ par vélo et sera financé à même les surplus dégagés par Bixi Montréal. Déjà utilisée pour les vélos en libre-service de Londres et de New York, cette technologie vise à réduire le danger lié aux angles morts autour des véhicules. Si les résultats sont jugés concluants, tous les nouveaux vélos mis en circulation en seront équipés.