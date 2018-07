Procès à Laval: Tony Accurso veut être libéré

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Quelques heures à peine après avoir pris le chemin du pénitencier jeudi, Tony Accurso a déposé une demande de remise en liberté en attendant que son appel soit entendu. L’ex-entrepreneur en construction, reconnu coupable d’avoir participé au système de partage de contrats à Laval, veut non seulement poursuivre ses activités d’affaires, mais également soutenir ses enfants dans leurs entreprises. M. Accurso, qui porte en appel le verdict et la sentence, estime que sa détention « n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». Il estime aussi que la peine qui lui a été imposée est « excessive ». L’accusé souhaite que son verdict de culpabilité soit annulé et qu’un nouveau procès soit tenu. Une première audience sur sa remise en liberté devrait avoir lieu la semaine prochaine.