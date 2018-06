Une place de l’Espoir plutôt qu’une murale du centenaire. La mort tragique du jeune Fredy Villanueva, tué il y a dix ans sous les balles des policiers lors d’une altercation à Montréal-Nord, sera plutôt commémorée par une place publique aménagée dans le parc Henri-Bourrassa, où s’est déroulé le fatal incident. Constatant que le projet de murale ne faisait pas consensus et « polarisait » les résidents, la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, a opté pour le réaménagement du parc, qui comprendra l’implantation de nouveaux jeux d’eau et d’une nouvelle pataugeoire, d’un terrain de soccer-football à surface synthétique et d’un pavillon pour accueillir les jeunes lors d’événements de groupe. Aménagée dans la partie sud-est du parc, la place publique de 11 000 pieds carrés, nommée place de l’Espoir, sera pour sa part égayée d’une oeuvre d’art, mais le nom de Fredy Villanueva n’y apparaîtra pas.